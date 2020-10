Russia e Cina, il dilemma missilistico degli Stati Uniti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli Stati Uniti stanno sviluppando missili ipersonici per proteggere l’America e gli alleati nell’Indo-Pacifico dalla Cina e, “se necessario”, per dispiegarli in Europa al fine di scoraggiare la Russia. Parola di Robert O’Brien, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, intervenuto ieri alla Casa Bianca per un briefing con la stampa. IL TEMA Il tema si inserisce nei delicati negoziati tutt’ora in corso sul rinnovo del New Start, ultimo baluardo di un sistema di controllo degli armamenti che affonda le radici nella Guerra fredda. Da qualche giorno, il dibattito sull’Inf (da cui gli Usa sono usciti lo scorso anno, si è legato al tema. Siglato nel 1987 tra Stati Uniti e Unione sovietica, ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Glistanno sviluppando missili ipersonici per proteggere l’America e gli alleati nell’Indo-Pacifico dallae, “se necessario”, per dispiegarli in Europa al fine di scoraggiare la. Parola di Robert O’Brien, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, intervenuto ieri alla Casa Bianca per un briefing con la stampa. IL TEMA Il tema si inserisce nei delicati negoziati tutt’ora in corso sul rinnovo del New Start, ultimo baluardo di un sistema di controlloarmamenti che affonda le radici nella Guerra fredda. Da qualche giorno, il dibattito sull’Inf (da cui gli Usa sono usciti lo scorso anno, si è legato al tema. Siglato nel 1987 trae Unione sovietica, ...

