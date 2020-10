Rovella oro del Genoa | chi è il classe 2001 che ha stregato Inter e Juventus

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Nicolò, il centrocampistadi proprietà delche haNicolòè la nuova miniera d’oro deldi Enrico Preziosi. Cinque presenze in Serie A due nel corso di questa stagione contro Hellas Verona e: il centrocampistanon ha deluso le aspettative del tecnico Rolando Maran e della dirigenza rossoblù, che avrà il compito di rinnovare il contratto del calciatore (attualmente in scadenza il 30 giugno 2021) per poter ricavare un consistente tesoretto da una sua eventuale cessione e non correre il rischio di perderlo a parametro zero al termine del ...

Dalla_SerieA : Lovato, Rovella, Damsgaard: Milan, Inter e Juve a caccia dei 2000 d'oro - - UCSampdoriaFeed : Lovato, Rovella, Damsgaard: Milan, Inter e Juve a caccia dei 2000 d'oro - stravittori : RT @il_Malpensante: Ma quindi pallone d'oro 2021 Rovella? - LCafeinter : RT @il_Malpensante: Ma quindi pallone d'oro 2021 Rovella? - storiainter : Scusate ragazzi, ma poi il pallone d' oro lo hanno dato a Rovella ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rovella oro

Calcio News 24

Nicolò Rovella è la nuova miniera d’oro del Genoa di Enrico Preziosi. Cinque presenze in Serie A due nel corso di questa stagione contro Hellas Verona e Inter: il centrocampista classe 2001 non ha ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...