Romina Power lo confessa in diretta | “Ho deciso di lasciarlo per sempre”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Qualche settimana faè stata ospite a Domenica In dalla sua amica Mara Venier. Con lei anche il figlio Yari e la compagna Thea. I tre si sono raccontati in una lunga intervista, rivelando curiosi aneddoti sulla loro famiglia., inoltre, ha condiviso una sua decisione legata alla musica. Ecco cosa ha dichiarato.: “Hodiper sempre” Ospite a Domenica In, la famiglia Carrisi-ha intrattenuto i telespettatori con le sue vicende. Insieme a, anche Yari e Thea, che hanno parlato del loro primo incontro: “Seguivo Thea su Instagram e sapevo che lei avrebbe fatto un concerto al quale volevo andare. Quando l’ho vista è stato più che ...