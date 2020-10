Roma, ritrovate le ceneri di Elena Aubry: le aveva il ‘collezionista’ con altre 356 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le ceneri di Elena Aubry, sono state ritrovate insieme ad altri cimeli di persone morte, a casa di un quarantottenne. Elena Aubry (Fonte foto: web)La madre della giovane Elena Aubry, ha lanciato più appelli per il ritrovamento delle ceneri di sua figlia. I resti della motociclista erano infatti stati trafugati e da poco sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine. Erano in casa di un necrofilo quarantottenne, che aveva già compiuto reati simili. Secondo gli inquirenti, l’uomo si sarebbe macchiato di ben 375 profanazioni. Trovato anche un taccuino con i dati delle tombe violate e delle foto sottratte alle lapidi. Leggi anche >>> Dodicenne attaccato da uno squalo, ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ledi, sono stateinsieme ad altri cimeli di persone morte, a casa di un quarantottenne.(Fonte foto: web)La madre della giovane, ha lanciato più appelli per il ritrovamento delledi sua figlia. I resti della motociclista erano infatti stati trafugati e da poco sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine. Erano in casa di un necrofilo quarantottenne, chegià compiuto reati simili. Secondo gli inquirenti, l’uomo si sarebbe macchiato di ben 375 profanazioni. Trovato anche un taccuino con i dati delle tombe violate e delle foto sottratte alle lapidi. Leggi anche >>> Dodicenne attaccato da uno squalo, ...

antoninobill : RT @chilhavistorai3: “Indossava una tuta della Roma”: A chi appartengono le ossa ritrovate alla periferia di #Anzio? Indagine per omicidio… - bomberpasquali : RT @chilhavistorai3: “Indossava una tuta della Roma”: A chi appartengono le ossa ritrovate alla periferia di #Anzio? Indagine per omicidio… - Simo07827689 : RT @chilhavistorai3: “Indossava una tuta della Roma”: A chi appartengono le ossa ritrovate alla periferia di #Anzio? Indagine per omicidio… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Indossava una tuta della Roma”: A chi appartengono le ossa ritrovate alla periferia di #Anzio? Indagine per omicidio… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: “Indossava una tuta della Roma”: A chi appartengono le ossa ritrovate alla periferia di #Anzio? Indagine per omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ritrovate Roma, ritrovate le ceneri di Elena Aubry: le aveva il 'collezionista' con altre... CheNews.it Villa Ada, cane precipitato per sette metri in un dirupo salvato dai vigili del fuoco

Storia a lieto fine per un cane segugio che si è ritrovato in un dirupo profondo circa 7 metri all'interno del parco Villa Ada a Roma. Il cane precipitato dalla notevole altezza è stato recuperato ...

Appello di Alberto Angela: il virus è un predatore, proteggiamoci

“L’animale molto pericoloso è piccolo, piccolo, piccolo, come un virus. Bisogna stare molto attenti, esattamente come si sta attenti a dei carnivori. È un predatore, fa il suo mestiere, però noi non d ...

Storia a lieto fine per un cane segugio che si è ritrovato in un dirupo profondo circa 7 metri all'interno del parco Villa Ada a Roma. Il cane precipitato dalla notevole altezza è stato recuperato ...“L’animale molto pericoloso è piccolo, piccolo, piccolo, come un virus. Bisogna stare molto attenti, esattamente come si sta attenti a dei carnivori. È un predatore, fa il suo mestiere, però noi non d ...