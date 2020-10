Roma, le richieste di Assoturismo e Confesercenti a Governo e Regioni: “Se non ci ascoltate, morirà l’intero settore” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, le richieste di Assoturismo e Confesercenti al Governo: “Morirà l’intero settore” “Senza ristorazione e turismo muoiono intere città: l’ultimo Dpcm condanna a morte ristoranti, bar, alberghi, agenzie di viaggio, strutture ricettive, attività turistiche e trasporti privati come gli NCC. Il Governo non può penalizzare solo un intero settore”. A pochi giorni dall’ultimo provvedimento restrittivo per arginare l’impennata di contagi da Coronavirus in Italia, la protesta dei gestori dei locali costretti a chiudere i battenti alle 18 – con perdite economiche da capogiro, che mettono a rischio l’esistenza stessa di quelle attività – prosegue su due direttrici diverse e distanti. Da un lato ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020), ledial: “Morirà l’intero settore” “Senza ristorazione e turismo muoiono intere città: l’ultimo Dpcm condanna a morte ristoranti, bar, alberghi, agenzie di viaggio, strutture ricettive, attività turistiche e trasporti privati come gli NCC. Ilnon può penalizzare solo un intero settore”. A pochi giorni dall’ultimo provvedimento restrittivo per arginare l’impennata di contagi da Coronavirus in Italia, la protesta dei gestori dei locali costretti a chiudere i battenti alle 18 – con perdite economiche da capogiro, che mettono a rischio l’esistenza stessa di quelle attività – prosegue su due direttrici diverse e distanti. Da un lato ...

MovPopulistaIta : RT @Ferraresi_V: #Violenza e devastazione urbana non hanno niente a che fare con le legittime richieste di chi chiede risposte al governo i… - romamobilita : #BuongiornoRoma, siamo disponibili per richieste su come muoversi a Roma e sui servizi di Roma Servizi per la Mobil… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Ritrovato, sta bene, il 70enne scomparso da #Roma il 23 ottobre. I familiari, che avevano lanciato un appello a #chilh… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Ritrovato, sta bene, il 70enne scomparso da #Roma il 23 ottobre. I familiari, che avevano lanciato un appello a #chilh… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Ritrovato, sta bene, il 70enne scomparso da #Roma il 23 ottobre. I familiari, che avevano lanciato un appello a #chilh… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma richieste Roma, caso Petrachi: le richieste dell’ex direttore sportivo SportPaper.it Consip, rinviati a giudizio Scafarto e Sessa

Sono stati rinviati a giudizio l’ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto e il colonnello dell'Arma, Alessandro Sessa, indagati in uno dei filoni del caso Consip. A deciderlo i giudici della seconda sez ...

Orari bar e ristoranti. Roma impugna l'ordinanza di Fugatti

Il ministro Boccia annuncia il ''provvedimento immediato'' per la scelta di Trento. Occhi puntati anche su Bolzano (che però ha una propria legge). Fugatti: ''una prevaricazione'' ...

Sono stati rinviati a giudizio l’ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto e il colonnello dell'Arma, Alessandro Sessa, indagati in uno dei filoni del caso Consip. A deciderlo i giudici della seconda sez ...Il ministro Boccia annuncia il ''provvedimento immediato'' per la scelta di Trento. Occhi puntati anche su Bolzano (che però ha una propria legge). Fugatti: ''una prevaricazione'' ...