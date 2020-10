Roma, il Covid nega l'assistenza domiciliare ai pazienti disabili. Lettera di 600 famiglie 'abbandonate e senza più infermieri' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vivono sdraiati nel loro letto, immobili, con i famigliari sempre accanto. Tra mille difficoltà. Ma le cure mediche di cui hanno bisogno può dargliele solo un infermiere. Una presenza insostituibile, ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Vivono sdraiati nel loro letto, immobili, con i famigliari sempre accanto. Tra mille difficoltà. Ma le cure mediche di cui hanno bisogno può dargliele solo un infermiere. Una preinsostituibile, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Covid Covid Roma, la mappa delle nuove zone rosse: 4mila casi in 7 giorni. Boom a Tor Sapienza (+108%) e Tiburtino (+57,6%) Il Messaggero Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,37%, pesano timori contagi Covid

Covid, torna l’incubo contagi per medici e infermieri: 5.032 positivi in 2 mesi

La seconda ondata di Covid è arrivata anche per i medici e gli infermieri. Con un effetto moltiplicatore. Se si contagiano i camici bianchi degli ospedali, i colleghi che restano ...

La seconda ondata di Covid è arrivata anche per i medici e gli infermieri. Con un effetto moltiplicatore. Se si contagiano i camici bianchi degli ospedali, i colleghi che restano ...