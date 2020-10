Roma | il cane precipita nel dirupo profondo sette metri nel parco | salvato dai Vigili del Fuoco FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, intorno alle 8.45 la sala operativa del comando provinciale diha inviato la squadra deideldi Nomentano (6/A) presso villa Ada per una richiesta di soccorso ad un animale. Unsegugio, caduto in uncirca 7all’interno del, è stato recuperato dal personale vf intervenuto con manovre Saf ed affidato in buona salute alla sua padrona presente in loco. su Il Corriere della Città.