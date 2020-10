Roma | Fonseca | “Mancava il ritmo dei titolari | quanti errori negli ultimi metri”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Lanon sfonda contro il CSKA Sofia. I giallorossi si confermano comunque in un buon momento di forma e restano pienamente in corsa per la qualificazione.LE PAROLE DIIl tecnico Pauloanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "I giocatori scesi in campo stasera non hanno ildei, non c'è stata molta intensità offensiva. Spesso abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti: vedremo come si sentirà in questi giorni per poi decidere se potrà giocare domenica con la Fiorentina. Borja Mayoral? Per lui è la seconda partita, è giovane e ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. ...