Roma | Fonseca | «Ci mancano tanti giocatori Spiego il cambio di Smalling»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Paulo, tecnico della, ha parlato del pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia. Le sue parole Paulo, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia. Le sue parole. TURNOVER – «Abbiamo avuto poca intensità offensiva, abbiamo giocato con poca aggressività offensiva. Rinforzi? Vedremo, la realtà è che adesso non abbiamo molti, abbiamo fuori Diawara, Calafiori e Santon e non è facile gestire questo momento. In campionato le nostre prestazioni sono diverse ed è normale, mi sto assumendo il rischio di cambiare molto».– «Chris non poteva giocare tutta la partita, adesso vediamo come si sentirà e deciderà se giocherà domenica. Ho ...