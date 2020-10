sportli26181512 : #Roma, El Shaarawy a gennaio: ecco perché si può fare: Fonseca lo vuole ancora per arricchire l’attacco: se ne parl… - sportli26181512 : Roma: nuovo tentativo per El Shaarawy: Secondo Il Corriere dello Sport,... - Fantacalcio : Calciomercato Roma: colpo El Shaarawy a gennaio - romanewseu : #ElShaarawy-Roma, capitolo terzo. #Fonseca lo ha chiesto al club: ecco la situazione #ASRoma #Romanewseu… - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - @UmbertoGandini nuovo AD, DiBenedetto nominato presidente, capolavoro di @OfficialEl92 contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shaarawy

ROMA - Ha festeggiato il compleanno numero 28 a Roma, nella casa dell’Eur ereditata da Kolarov, dove spera di trasferirsi stabilmente. Stephan El Shaarawy sta vivendo un periodo strano, al di là del ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...