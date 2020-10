Roma-Cska Sofia | programma e telecronisti Sky Sport Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. I giallorossi affrontano i bulgari con l’obiettivo di portare a casa un’altra vittoria allo scopo di mettere in discesa questo raggruppamento non complicato: è così che Fonseca potrà sfruttare tutta la propria rosa con un po’ di turnover. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 29 ottobre.sarà visibile su SkyArena con la telecronaca di Riccardo Gentile e Daniele Adani.