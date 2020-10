Roma-CSKA Sofia oggi | orario | tv | programma | streaming | formazioni Champions League

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ritorna l’Europae primo impegno casalingo per la. I giallorossi affronteranno i bulgari delin quello che è forse il match più semplice sulla carta di questa prima fase per la squadra di Fonseca. Unaobbligata a vincere e che punta al bis dopo il successo con lo Young Boys. Ci sarà ancora tanto turnover con l’allenatore portoghese che farà partire dal primo minuto Carles Perez ed il nuovo arrivato Borja Mayoral. Di seguito le probabili, la data, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio di, match valido per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa ...

Ritorna l’Europa League e primo impegno casalingo per la Roma. I giallorossi affronteranno i bulgari del CSKA Sofia in quello che è forse il match più semplice sulla carta di questa prima fase per la ...Prosegue senza sosta l’Europa League di calcio 2020, che propone questa sera ben 24 partite, iniziando dalle ore 18.55, quando il Milan di Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo contro lo Sparta Praga, ...