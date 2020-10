Roma-CSKA Sofia | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico,si sfidano nelvalido per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League. LeAlle 21:00si sfidano nella seconda giornata del Gruppo A dell’Europa League. Nella prima giornata, i giallorossi hanno battuto in rimonta lo Young Boys, mentre i bulgari hanno perso in casa con il Cluj. Laarriva dal pareggio in campionato con il Milan, mentre ilha pareggiato 1-1 con l’Arda Kardzhali. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi della stagione 2009-2010. Il fischio d’inizio delè previsto alle ore 21:00, e sarà trasmesso su ...