Roma-CSKA Sofia 0-0 | Fonseca | “Siamo stati lenti | ma siamo più forti della scorsa stagione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Non c’è stata intensità offensiva, abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio con una circolazione lenta. Ma è normale perché tanti calciatori non hanno ancora la giusta intensità. Peccato perché nelle ultime partite abbiamo segnato molti gol. Ma per me rispetto allastagione laè più forte”. Queste le dichiarazioni di Paulodopo il pareggio a reti inviolatesuacontro ilnella seconda giornata di Europa League. Occhi puntati su Smalling e Borja Mayoral. Il primo al ritorno in campo in maglia giallorossa, il secondo alla prima da titolare all’Olimpico: “Smalling non poteva giocare tutta la partita e ho deciso di sostituirlo, nei ...