Roma, coprifuoco ma non per tutti: spacca i vetri delle auto in sosta armato di spranga, ne danneggia 56 poi viene fermato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa nel quadrante Colli Albani a Roma. Nell'omonima via che attraversa il quartiere un cittadino straniero classe 1975, senza fissa dimora, ha danneggiato tra la mezzanotte e mezzanotte e mezza ben 56 auto prima di essere bloccato dai Carabinieri.

