Roma, continua il casting per il nuovo direttore sportivo: le ultime (Di giovedì 29 ottobre 2020) continua il casting della Roma per il ruolo di nuovo direttore sportivo giallorosso: si allontanano Emenalo e Boldt Come informa Sky Sport continua il casting alla Roma per il ruolo di nuovo direttore sportivo giallorosso. Sono definitivamente fuori dai giochi Emenalo (ex Chelsea e Monaco) e Boldt (Amburgo). Con Boldt ci sono stati dei colloqui ma non sono andati a buon fine. Prosegue la ricerca, quindi, di Friedkin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020)ildellaper il ruolo digiallorosso: si allontanano Emenalo e Boldt Come informa Sky Sportilallaper il ruolo digiallorosso. Sono definitivamente fuori dai giochi Emenalo (ex Chelsea e Monaco) e Boldt (Amburgo). Con Boldt ci sono stati dei colloqui ma non sono andati a buon fine. Prosegue la ricerca, quindi, di Friedkin. Leggi su Calcionews24.com

virginiaraggi : Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immo… - carlosibilia : Estorsione, usura, spaccio: sono alcuni reati contestati dalla Dia di Roma ai 6 esponenti del clan #Casamonica cont… - Twittytwitty17 : RT @Miti_Vigliero: L'avevano capito già da tempo, ma come tutti i politici raziocinanti fuori dall'Italia. Solo da noi c'è chi continua ad… - ascochita : RT @Miti_Vigliero: L'avevano capito già da tempo, ma come tutti i politici raziocinanti fuori dall'Italia. Solo da noi c'è chi continua ad… - liateni51 : @stefanostaffa1 Ora come allora. Salvini o ha una grande confusione mentale o è una strategia per votazioni 2021:… -