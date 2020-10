Rocco Siffredi positivo al Covid | non fidatevi del fai-da-te

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il pornodivo, risultatoal-19, ai microfoni dell’Ansa ha messo in guardia dai test veloci fai-da-te, che per ben due volte gli avevano dato esito negativo. Ora l’attore e regista hard è a Budapest in isolamento e segue una terapia domiciliare. Positivi anche la moglie Rosa, i due figli, la domestica e l’autista. Tra coloro che sono risultati positiviArticolo completo: dal blog SoloDonna

EmmaLuGriffin : RT @ilmarziano1: Rocco Siffredi positivo al Covid: 'Sto pene'. - bafius11 : @Aelois_ @MBR64017517 @ValeSantaSubito Allora Rocco Siffredi è un termosifone. - adaalighi : RT @ilvocio: Rocco Siffredi positivo al covid, contagia famiglia, autista, 3000 ragazze e 4000 milf. Immunità di gregge... Di pecorine. Gi… - miciomannaro : @lapoelkann_ ?????????????? detto da un gobbo!! ???????????? sembra Malgioglio che chiama “frocio” Rocco Siffredi. - I_AM_AM2301 : Fabrizio oggi in giro per Torino anche così, ricordando il porno con Rocco Siffredi di ieri notte :)… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi

State attenti, non fidatevi': Rocco Siffredi attribuisce a due 'falsi negativi' il focolaio che ora tiene in ostaggio lui e la ...State attenti, non fidatevi»: Rocco Siffredi attribuisce a due "falsi negativi" il focolaio che ora tiene in ostaggio lui e la sua famiglia in casa a Budapest. Al telefono con l’Ansa riferisce di ...