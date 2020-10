Rocco Siffredi | I test veloci sono inutili | per due volte negativi | io e mia moglie abbiamo infettato tutti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Io e miail Covid e, per colpa deicomprati in farmacia in Italia,contagiato anche i nostri figli”:parla con l’Ansa dalla sua casa di Budapest. “Al ritorno da Roma - racconta, confermando la notizia anticipata dal sito Dagospia -iniziato a sentirci male ma, dopo ben duerapidi, ci siamo tranquillizzati eriabbracciato i nostri due figli. Risultato?infetti e con sintomi”.A confermare la positività della famiglia unmolecolare: “Ci hanno chiamati dal laboratorio per comunicarci che eravamopositivi, anche la ...

repubblica : Coronavirus, anche Rocco Siffredi e tutta la sua famiglia sono positivi: 'Traditi dai test fai-da-te' [aggiornament… - rockett70 : RT @radiodeejay: Focolaio in casa Siffredi - rekotc : RT @Kapparar1: @rekotc @LaPravdania Cacca di Rocco Siffredi, unico fertilizzante approvato - eluccellini : @Fratzen13 @a_meluzzi @doluccia16 .....MEGLIO DA ROCCO SIFFREDI!...APPAGHEREBBE I SUOI BISOGNI DI SET!..?????????????? - RoughsexMax : Pure Rocco siffredi, positivo al covid. In suo onore, passa da 19 a 24. Che virus del cazzo... -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Siffredi

L'attore racconta la sua esperienza col Covid: "Io e mia moglie, per colpa dei test veloci comprati in farmacia in Italia, abbiamo contagiato anche i nostri figli. State attenti, non fidatevi" ...Rocco Siffredi, positivo al Coronavirus, accusa i test rapidi: “Ci hanno detto due volte che eravamo negativi”. “I test rapidi per rilevare il Covid-19, anche se costosi e comprati in farmacia, sono ...