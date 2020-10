Roccapiemonte | torna l’acqua senza sospensioni notturne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Da domenica prossima 1 novembre 2020, l’erogazione idrica nel comune ditornerà alla normalità,alcuna sospensione notturna. Dagli ultimi sopralluoghi effettuati presso l’Acquedotto Comunale dal sindaco Carmine Pagano, dagli assessori Trezza e Ferrentino e dai tecnici, è emerso che la vasche sonote a raggiungere un livello adeguato. “Abbiamo vissuti mesi difficilissimi e siamo stati costretti a chiedere un enorme sacrificio ai cittadini. Ma non c’era altra soluzione se non quella di sospendere di notte l’erogazione dell’acqua. Purtroppo, i nostri tre pozzi non hanno più la portata di una volta e ciò implicherà sempre la massima attenzione da parte ...