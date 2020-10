Risultati Europa League | 2ª giornata | tonfo del Tottenham | goleade di Stella Rossa e Wolfsberger FOTO

SkySport : ?? ROOFE, CHE GOL?? ?? DA CENTROCAMPO AL 90' ??? Tutti i gol ?? - CalcioWeb : Risultati @EuropaLeague, 2ª giornata: tonfo del #Tottenham, goleade di Stella Rossa e Wolfsberger [FOTO] - - PianetaMilan : Le dichiarazioni di @Brahim Diaz a @MilanTV dopo la sfida d'#EuropaLeague #UEL - sportli26181512 : Europa League, tutti i risultati della seconda giornata: Nel girone del Milan Lille e Celtic pareggiano 2-2. Il Lei… - PianetaMilan : #MilanSparta, #BrahimDiaz a @SkySport: 'Contento per il gol. #Ibrahimovic? Come un fratello maggiore' -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Europa

Il Sussidiario.net

Real Sociedad-Napoli è il secondo impegno della squadra di Rino Gattuso nell’Europa League 2020/2021. La partita si giocherà all’Anoeta di San Sebastian e verrà trasmessa in diretta televisiva e in st ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo ...