Rischio alto, misure inevitabili. Conte rivendica la stretta. La curva del Covid non rallenta. Siamo a 25mila contagi al giorno. La Lombardia fuori controllo: solo ieri 7.558 nuovi casi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ennesimo bollettino di guerra dal ministero della Salute: 24.991 nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, quasi 200 mila tamponi e 205 morti. In aumento dunque i nuovi casi, il giorno precedente ne sono stati registrati 21.994. Mentre in leggera diminuzione il numero delle vittime: erano 221 due giorni fa. Resta stabile al 12,5 per cento il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi. La situazione negli ospedali, invece, desta non poca preoccupazione. I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli in terapia intensiva sono 1.536 (+125). Numeri che non si vedevano dal 14 marzo. Per il terzo giorno consecutivo, quindi, i nuovi ricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ennesimo bollettino di guerra dal ministero della Salute: 24.991da-19 nelle ultime 24 ore, quasi 200 mila tamponi e 205 morti. In aumento dunque i, ilprecedente ne sono stati registrati 21.994. Mentre in leggera diminuzione il numero delle vittime: erano 221 due giorni fa. Resta stabile al 12,5 per cento il rapporto tra test effettuati epositivi. La situazione negli ospedali, invece, desta non poca preoccupazione. I pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 14.981 (+1.026), quelli in terapia intensiva sono 1.536 (+125). Numeri che non si vedevano dal 14 marzo. Per il terzoconsecutivo, quindi, iricoveri superano quota mille. In totale salgono a 589.766 i cittadini ...

matteograndi : Resto dell’idea che di fronte a un “lockdown mascherato” di un mese (con alto rischio di stillicidio di DPCM e rest… - CriticoPenso : #vaccino #COVID 1) No pubblicazione scientifica provante i test necessari 2) No garanzia che l'immunità è duratura… - PugliaStream : Le previsioni choc di Emiliano: «Entro fine novembre in Puglia 2.500 contagi al giorno». Indice Rt a 1,52: rischio… - tuttonapoli : Gazzetta - Rischio alto, Gattuso avvisa i suoi: non sarà tollerato un altro ko come con l'Az - SonkyK : RT @MPenikas: LN Rischio alto, misure inevitabili. Conte rivendica la stretta. La curva del Covid non rallenta. Siamo a 25mila contagi al g… -