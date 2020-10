Rischio alto, misure inevitabili. Conte rivendica la stretta. Il premier alla Camera difende il Dpcm. Oggi altro giro di informative con le opposizioni sul piede di guerra (Di giovedì 29 ottobre 2020) Senza misure severe la curva dei contagi sfuggirebbe di mano, il Dpcm è stato necessario e per valutarne l’efficacia l’orizzonte temporale è di quindici giorni, l’emergenza sanitaria è in primo piano ma anche il lavoro e l’erogazione tempestiva di ristori alle categorie penalizzate. Questo in sostanza quanto è emerso dal question time del premier Giuseppe Conte alla Camera. “Strategia è gestire senza rimanere sopraffatti, evitare che la pandemia sfugga di mano, le misure restrittive servono a scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe ancora in misura maggiore l’economia del Paese”, ha detto sottolinenando come le misure non siano state prese con un criterio arbitrario: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Senzasevere la curva dei contagi sfuggirebbe di mano, ilè stato necessario e per valutarne l’efficacia l’orizzonte temporale è di quindici giorni, l’emergenza sanitaria è in primo piano ma anche il lavoro e l’erogazione tempestiva di ristori alle categorie penalizzate. Questo in sostanza quanto è emerso dal question time delGiuseppe. “Strategia è gestire senza rimanere sopraffatti, evitare che la pandemia sfugga di mano, lerestrittive servono a scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe ancora in misura maggiore l’economia del Paese”, ha detto sottolinenando come lenon siano state prese con un criterio arbitrario: ...

