Rino Gaetano: i 70 anni dell'eterno ragazzo che nelle sue canzoni raccontava l'Italia di ieri e di oggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Avrebbe compiuto 70 anni oggi, Rino Gaetano, all'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano. Cantautore, artista dotato di grande carisma e personalità nato a Crotone il 29 Ottobre 1950 in quella casa che affacciava sul mare. A dieci anni conobbe l'emigrazione, quando con la sua famiglia si trasferì a Roma. Dotato di una personalità eccentrica ed anticonformista raccontò nei suoi testi croci e delizie dell'Italia denunciando spesso con un pizzico di ironia politici corrotti, soprusi e malaffari. Tutto ciò spesso condizionò la sua carriera artistica. Il primo 45, 'I Love you Marianna' lo incise con lo pseudonimo salgariano di Kammamuri, mentre per il suo primo album dovette attendere due anni:

