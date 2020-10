Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Ted Lasso | The Babysitter Club e Narcos Mexico rinnovate | chiude Brave New World

(Di giovedì 29 ottobre 2020)tv. Tutte letv che sono statee cancellate.TV: ultimo aggiornamento 29 ottobreNetflix rinnova laper una terza stagioni e nove mesi di distanza dal rilascio con Carlo Bernard nuovo showrunner al posto di Eric Newman e senza Diego Luna. In casa Netflix rinnovo anche per The Baby-sitter. Apple Tv+ ha ordinato la terza stagione di Tedancor prima che la seconda entri in produzione a gennaio ma secondo i dati della piattaforma la comedy è lo show più visto della piattaforma nel 50% dei paesi in cui è presente. Al contrario Peacock ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovi Cancellazioni

Zazoom Blog

Sconfitto a sorpresa all’esordio nella fase a gironi di Europa League, il Napoli si rituffa in campo continentale ospitando al San Paolo la Real Sociedad. Squadra ostica, quella basca, attualmente in ...I Am Not Okay With This è stata cancellata da Netflix quest'estate e lo sceneggiatore Jonathan Entwistle ha provato a spiegare perché.