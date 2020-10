Rinnovabili | iniziativa renewAfrica presentata alla Commissione europea

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovabili iniziativa

Il Messaggero

Il Gruppo Barilla ha deciso di privilegiare il trasporto in treno per consegnare in Germania le forniture di pasta e condimenti con grande risparmio di CO2 ...“Oggi siamo molto orgogliosi di presentare il risultato degli sforzi portati avanti dal lancio dell’iniziativa renewAfrica, raccogliendo il contributo dei principali attori dell'industria europea ...