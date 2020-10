Riforma pensioni ultime oggi | l’appello al Governo su proroga opzione donna al 2023

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La nuova legge di bilancio al varo nei prossimi giorni dovrebbe portare alcune novità anche per quanto riguarda ladelle2021. I sindacati hanno portato diverse richieste al, e in queste ore è arrivato anche l’appello da parte del ComitatoSocial per ottenere ladial. Vediamo le parole dell’amministratrice Orietta Armiliato.novità: CODS chiede ladialEcco le parole di Orietta Armiliato, pubblicate sulla pagina ufficiale del CODS: “In ...