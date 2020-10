Ricciardi ormai è senza… Speranza. Fosse per lui chiuderebbe tutto. Sala e De Magistris scrivono al ministro della Salute. Per sapere se il virologo parli per sé o a suo nome (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo ripete da giorni, come un mantra, il consulente del governo e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore Waler Ricciardi: ritiene essenziale una nuova chiusura totale, almeno per il capoluogo lombardo. I numeri non sono certo confortanti, il virus continua a correre, ma di pari passo non si placano le proteste contro le chiusure decise dal Governo. Figuriamoci cosa accadrebbe con un lockdown totale, sia sul versante economico che su quello dell’ordine pubblico. Ne sono ben consapevoli il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Napoli Luigi de Magistris – che già ha le sue grande con il governatore della sua regione Vincenzo De Luca, altro fan della chiusura tout court – che ieri hanno scritto una lettera al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lo ripete da giorni, come un mantra, il consulente del governo e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore Waler: ritiene essenziale una nuova chiusura totale, almeno per il capoluogo lombardo. I numeri non sono certo confortanti, il virus continua a correre, ma di pari passo non si placano le proteste contro le chiusure decise dal Governo. Figuriamoci cosa accadrebbe con un lockdown totale, sia sul versante economico che su quello dell’ordine pubblico. Ne sono ben consapevoli il sindaco di Milano Giuseppee quello di Napoli Luigi de– che già ha le sue grande con il governatoresua regione Vincenzo De Luca, altro fanchiusura tout court – che ieri hanno scritto una lettera al ...

