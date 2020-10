Residenze per anziani: 75 posti letto per i bolzanini nel Burgraviato (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Giunta provinciale ha riconosciuto l’accordo intercorso tra le suore dell’Ordine Teutonico di Lana ed il Comune di Bolzano in base al quale 75 posti letto delle Residenze per anziani del Burgraviato vengono messi a disposizione degli anziani del capoluogo. “È fondamentale che ogni persona bisognosa di assistenza possa contare su un posto letto nelle apposite strutture. Con la delibera approvata oggi abbiamo posto le basi per dare un aiuto concreto alla carenza di posti letto per anziani della città di Bolzano” afferma l’assessora provinciale alle politiche sociali, Waltraud Deeg. A partire da ottobre verranno messi a disposizione inizialmente 40 posti ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Giunta provinciale ha riconosciuto l’accordo intercorso tra le suore dell’Ordine Teutonico di Lana ed il Comune di Bolzano in base al quale 75delleperdelvengono messi a disposizione deglidel capoluogo. “È fondamentale che ogni persona bisognosa di assistenza possa contare su un postonelle apposite strutture. Con la delibera approvata oggi abbiamo posto le basi per dare un aiuto concreto alla carenza diperdella città di Bolzano” afferma l’assessora provinciale alle politiche sociali, Waltraud Deeg. A partire da ottobre verranno messi a disposizione inizialmente 40...

