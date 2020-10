Renzi prende a ceffoni Conte: «Non agisce da premier e non è il depositario della verità» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche mi sembra più adatto a un populista che a un premier. Che vuol dire giochini politici? Vorrei ricordare che senza i miei giochini politici di un anno fa oggi Conte farebbe il professore all’Università di Firenze. E in queste ore si occuperebbe di come funziona la didattica online da Novoli, non di Dpcm». Lo ha detto Matteo Renzi, in una intervista a Repubblica.. Renzi: «Fare politica non è una parolaccia» «Io faccio politica, non giochini. E suggerisco al premier di farsi aiutare dalla sua maggioranza anziché considerarsi depositario della verità. Vogliamo dare una mano, ma fare politica per noi non è una parolaccia. Non siamo populisti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche mi sembra più adatto a un populista che a un. Che vuol dire giochini politici? Vorrei ricordare che senza i miei giochini politici di un anno fa oggifarebbe il professore all’Università di Firenze. E in queste ore si occuperebbe di come funziona la didattica online da Novoli, non di Dpcm». Lo ha detto Matteo, in una intervista a Repubblica..: «Fare politica non è una parolaccia» «Io faccio politica, non giochini. E suggerisco aldi farsi aiutare dalla sua maggioranza anziché considerarsiverità. Vogliamo dare una mano, ma fare politica per noi non è una parolaccia. Non siamo populisti ...

CardelliAc : RT @Gi71376847: Purtroppo di nuovo non c’è nulla: il Governo è immobile nelle sue posizioni; aumenta il debito pubblico e non prende il MES… - eia58 : RT @Gi71376847: Purtroppo di nuovo non c’è nulla: il Governo è immobile nelle sue posizioni; aumenta il debito pubblico e non prende il MES… - Lia60_lia : RT @Gi71376847: Purtroppo di nuovo non c’è nulla: il Governo è immobile nelle sue posizioni; aumenta il debito pubblico e non prende il MES… - Gb2002Gb : RT @Gi71376847: Purtroppo di nuovo non c’è nulla: il Governo è immobile nelle sue posizioni; aumenta il debito pubblico e non prende il MES… - rosarioT1970 : RT @Gi71376847: Purtroppo di nuovo non c’è nulla: il Governo è immobile nelle sue posizioni; aumenta il debito pubblico e non prende il MES… -