Renzi massacra Conte | Il Dpcm non blocca il Covid | senza di me oggi il premier farebbe il professore

(Di giovedì 29 ottobre 2020) "Il decreto è tecnicamente sbagliato perché non pa su dati scientifici. E ilGiuseppenon faccia il populista". Matteotorna ad attaccare il presidente del Consiglio. E lo fatanti giri di parole in un'intervista a "la Repubblica". Parole dure che allargano ancora di più la ferita nella maggioranza che si è aperta dopo l'adozione dell'ultimoda parte di, con cui ha chiuso ristoranti e bar dopo le 18, ma anche palestre, cinema e teatri.anche nei giorni non aveva risparmiato critiche, ritenendo che la strada imboccata non fosse quella giusta. Einsiste: "Le risposte dialle mie critiche sono populiste, mi accusa di fare giochini ...

Ultime Notizie dalla rete : Renzi massacra

Il Tempo

Insomma, dice Richetti, inutile indignarsi contro Conte se poi non si ha il coraggio di fare opposizione in Aula contro il premier per paura di perdere la poltrona. Non proprio il viatico migliore per ...Teoricamente i calendiani dovrebbero essere al lavoro per provare a ricucire con il Partito democratico in virtù della candidatura del leader ...