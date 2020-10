Renzi: “Dpcm inutili, senza di me oggi Conte lavorerebbe a scuola, non al Governo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteo Renzi attacca il ‘suo’ Governo e soprattutto il premier Conte che aveva parlato di ‘giochini politici’ da Italia viva. Dopo un attacco così, in ogno Governo che si rispetti, le alleanze andrebbero riviste subito. Ma in Italia, si sa, tutto si lascia passare purché si mantengano le poltrone. E allora capita che Matteo Renzi, che non ha percentuali così alte da poter pretendere di comandare, si lasci comunque andare a considerazioni molto pesanti su Conte e Co. E Renzi certe cose le vede da vicino tutti i giorni, non sono, le sue, chiacchiere da opposizione arrabbiata. Il leader di Italia viva parte con la questione Dpcm, in un’intervista a Repubblica, afferma: “servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteoattacca il ‘suo’ Governo e soprattutto il premierche aveva parlato di ‘giochini politici’ da Italia viva. Dopo un attacco così, in ogno Governo che si rispetti, le alleanze andrebbero riviste subito. Ma in Italia, si sa, tutto si lascia passare purché si mantengano le poltrone. E allora capita che Matteo, che non ha percentuali così alte da poter pretendere di comandare, si lasci comunque andare a considerazioni molto pesanti sue Co. Ecerte cose le vede da vicino tutti i giorni, non sono, le sue, chiacchiere da opposizione arrabbiata. Il leader di Italia viva parte con la questione Dpcm, in un’intervista a Repubblica, afferma: “servono decisioni basate su valutazioni scientifiche e ...

