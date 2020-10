Realme C15 Qualcomm Edition: il battery phone economico (Di giovedì 29 ottobre 2020) Realme ha reso ufficiale un nuovo smartphone, il C15 Qualcomm Edition. Analizziamo insieme le caratteristiche e la scheda tecnica A Luglio è stato presentato il Realme C15, un battery phone da ben 6000mAh, display HD+ e ricarica rapida da 18W. Il dispositivo reso ufficiale oggi, Realme C15 Qualcomm Edition, ha come processore – avete indovinato – un Qualcomm, uno Snapdragon 460. Esploriamo il design e le peculiarità di questo telefono. Realme C15 Qualcomm Edition: caratteristiche e specifiche Partiamo con l’estetica, da una scocca posteriore con sensore d’impronte digitali integrato ed il comparto fotografico ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha reso ufficiale un nuovo smart, il C15. Analizziamo insieme le caratteristiche e la scheda tecnica A Luglio è stato presentato ilC15, unda ben 6000mAh, display HD+ e ricarica rapida da 18W. Il dispositivo reso ufficiale oggi,C15, ha come processore – avete indovinato – un, uno Snapdragon 460. Esploriamo il design e le peculiarità di questo telefono.C15: caratteristiche e specifiche Partiamo con l’estetica, da una scocca posteriore con sensore d’impronte digitali integrato ed il comparto fotografico ...

A Luglio è stato presentato il Realme C15, un battery phone da ben 6000mAh, display HD+ e ricarica rapida da 18W. Il dispositivo reso ufficiale oggi, Realme C15 Qualcomm Edition, ha come processore – ...

