Real Sociedad – Napoli, prima vittoria degli azzurri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Politano decide questo Real Sociedad – Napoli. Partita tutto sommato positiva dei partenopei, che trovano la rete nella seconda frazione di gioco. La Real Sociedad si rende pericolosa, ma il Napoli tiene bene e porta a casa la prima vittoria in questa UEFA Europa League. Nell’altra gara del girone F l’AZ vince agevolmente contro Rijeka. Quali sono le formazioni di Real Sociedad – Napoli? Alguacil propone il 4-3-3. Remiro tra i pali e pacchetto difensivo composto da Gorosabel, Sagnan, Le Normand e MonReal. A centrocampo c’è il mago David Silva, con Merino e Guevara a completare il reparto. In attacco ci sono Portu, Isak e Oyazarbal. Gattuso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Politano decide questo. Partita tutto sommato positiva dei partenopei, che trovano la rete nella seconda frazione di gioco. Lasi rende pericolosa, ma iltiene bene e porta a casa lain questa UEFA Europa League. Nell’altra gara del girone F l’AZ vince agevolmente contro Rijeka. Quali sono le formazioni di? Alguacil propone il 4-3-3. Remiro tra i pali e pacchetto difensivo composto da Gorosabel, Sagnan, Le Normand e Mon. A centrocampo c’è il mago David Silva, con Merino e Guevara a completare il reparto. In attacco ci sono Portu, Isak e Oyazarbal. Gattuso ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - OptaPaolo : 34% - Il Napoli non vinceva un incontro in tutte le competizioni nonostante un possesso palla inferiore al 35% da g… - Mediagol : Real Sociedad-#Napoli, Gattuso: 'Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così'. E su I… - Notiziedi_it : Real Sociedad-Napoli, nuovo infortunio per Insigne -