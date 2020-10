Real Sociedad-Napoli oggi: orario, tv, programma, streaming, formazioni Europa League (Di giovedì 29 ottobre 2020) Real Sociedad-Napoli: il momento della verità. I partenopei fanno visita alla compagine spagnola con la voglia di ripartire, dopo il ko interno subito all’esordio (0-1), per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar, nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021. Da una parte la formazione basca che – con un David Silva in più nel motore – ha trovato uno splendido avvio di stagione, salendo momentaneamente in vetta alla classifica della Liga e del girone della seconda kermesse continentale per importanza, dall’altra gli “azzurri” di Gattuso che, al netto della sconfitta sopra citata, stanno offrendo prestazioni sempre più solide e convincenti: chi la spunterà? La parola al campo. Di seguito le probabili ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020): il momento della verità. I partenopei fanno visita alla compagine spagnola con la voglia di ripartire, dopo il ko interno subito all’esordio (0-1), per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar, nella seconda giornata della fase a gironi dell’2020-2021. Da una parte la formazione basca che – con un David Silva in più nel motore – ha trovato uno splendido avvio di stagione, salendo momentaneamente in vetta alla classifica della Liga e del girone della seconda kermesse continentale per importanza, dall’altra gli “azzurri” di Gattuso che, al netto della sconfitta sopra citata, stanno offrendo prestazioni sempre più solide e convincenti: chi la spunterà? La parola al campo. Di seguito le probabili ...

