Real Sociedad-Napoli live dalle 21: ?Gattuso con Petagna e Politano (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Abbiamo una gara importante e difficile, giovedì scorso abbiamo preso una mazzata contro l'Az ma ci sono ancora 15 punti a disposizione nel girone. Sentiamo la pressione, voglio una... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Abbiamo una gara importante e difficile, giovedì scorso abbiamo preso una mazzata contro l'Az ma ci sono ancora 15 punti a disposizione nel girone. Sentiamo la pressione, voglio una...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - 100x100Napoli : Segui con noi la diretta testuale di #RealSociedad #Napoli - pmiele0 : RT @sscnnapoli: La SSCN comunica all’allenatore della Real Sociedad che il sig. Maradona Diego Armando giocherebbe nella loro (e qualsiasi… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #RealSociedadNapoli: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - Agenzia_Ansa : #EuropaLeague: #RealSociedadNapoli, #RomaCSKA Segui la DIRETTA dalle 21 #ANSA -