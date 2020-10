Real Sociedad-Napoli: le formazioni ufficiali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Napoli, dopo lo scivolone interno con l’AZ Alkmaar, non può più sbagliare se vuole restare in corsa in Europa. La trasferta spagnola, però, non è semplice per gli uomini di Gattuso al cospetto della Real Sociedad. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: Real Sociedad (4-3-3) – Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, MonReal; Merino, Guevara, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il, dopo lo scivolone interno con l’AZ Alkmaar, non può più sbagliare se vuole restare in corsa in Europa. La trasferta spagnola, però, non è semplice per gli uomini di Gattuso al cospetto della. Queste lescelte dai due allenatori:(4-3-3) – Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Mon; Merino, Guevara, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal.(4-2-3-1) – Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - S3VS1 : RT @sscnnapoli: La SSCN comunica all’allenatore della Real Sociedad che il sig. Maradona Diego Armando giocherebbe nella loro (e qualsiasi… - Boboj29 : Real Sociedad-Napoli Non mi stupirei di vedere un Napoli rinunciatario visto che il loro obbiettivo e' il campionato - NapoliCalcioNET : #RealSociedadNapoli: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - _SiGonfiaLaRete : #RealSociedadNapoli, #Bagni: '#Isak? Lo stavo portando in azzurro nel 2017' -