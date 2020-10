Real Sociedad-Napoli, Koulibaly: “Tante squadre mi cercano, ma voglio sudare per questa maglia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’anno scorso ho avuto una stagione difficile, sapevamo che avrei potuto dare di più. Il mister puntava su di me, mi ha detto in faccia che voleva vedermi al mio livello e mi sono messo a disposizione di tutti e adesso vediamo i risultati. Ancelotti mi ha aiutato ma ero un po’ più macchinoso, dopo l’infortunio quest’anno sono tornato in forma e anche dopo il lockdown ero al massimo”. Queste le parole di Kalidou Koulibaly, tra i migliori in campo del Napoli nella vittoria esterna in Europa League contro la Real Sociedad. “Siamo più consapevoli, vogliamo vincere anche soffrendo. Ci siamo aiutati l’un l’altro contro una squadra forte, abbiamo visto un grande Napoli e possiamo essere felici questa sera – ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “L’anno scorso ho avuto una stagione difficile, sapevamo che avrei potuto dare di più. Il mister puntava su di me, mi ha detto in faccia che voleva vedermi al mio livello e mi sono messo a disposizione di tutti e adesso vediamo i risultati. Ancelotti mi ha aiutato ma ero un po’ più macchinoso, dopo l’infortunio quest’anno sono tornato in forma e anche dopo il lockdown ero al massimo”. Queste le parole di Kalidou, tra i migliori in campo delnella vittoria esterna in Europa League contro la. “Siamo più consapevoli, vogliamo vincere anche soffrendo. Ci siamo aiutati l’un l’altro contro una squadra forte, abbiamo visto un grandee possiamo essere felicisera – ...

