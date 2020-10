Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così”. E su Insigne… (Di venerdì 30 ottobre 2020) Politano regala i tre punti al Napoli.Il match contro la Real Sociedad, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è terminato 1-0 in favore dei partenopei. L'allenatore del club campano Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare, nel consueto post partita, proprio il match vinto valido per la competizione europea.Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Questa squadra più forte dell’anno scorso, mi assumo il rischio di fare tanti cambi”"Domani valutiamo la condizione di Insigne, ha detto che è riuscito a fermarsi in tempo, valuteremo domani. Napoli da scudetto? Sinceramente no, forse sì forse no. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Politano regala i tre punti al.Il match contro la, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa, è terminato 1-0 in favore dei partenopei. L'allenatore del club campano Gennaroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare, nel consueto post partita, proprio il match vinto valido per la competizione europea.Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Questa squadra più forte dell’anno scorso, mi assumo il rischio di fare tanti cambi”"Domani valutiamo la condizione di Insigne, ha detto che è riuscito a fermarsi in tempo, valuteremo domani.da? Sinceramente no, forse sì forse no. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà ...

