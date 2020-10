Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Ci vorrà una grande partita. Rinnovo? Sì, ma senza clausole” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tecnico azzurro presenta in conferenza stampa la sfida Real Sociedad-Napoli, per gli azzurri già una gara fondamentale dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar. “La mazzata l’abbiamo già presa. Giochiamo con una squadra molto forte sia tecnicamente che a livello di cattiveria, con un grande senso di appartenenza. Ci vorrà un grande Napoli”. E’ la carica di Rino Gattuso in vista del match di Europa League in Spagna contro la Real Sociedad. Una partita che sa già di crocevia dopo la sconfitta in casa contro l’AZ Alkmaar. Real Sociedad-Napoli, le parole di Gattuso “Hanno tanti giocatori ... Leggi su 2anews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tecnico azzurro presenta in conferenza stampa la sfida, per gli azzurri già una gara fondamentale dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar. “La mazzata l’abbiamo già presa. Giochiamo con una squadra molto forte sia tecnicamente che a livello di cattiveria, con unsenso di appartenenza. Ci vorrà un”. E’ la carica di Rinoin vista del match di Europa League in Spagna contro la. Unache sa già di crocevia dopo la sconfitta in casa contro l’AZ Alkmaar., le parole di“Hanno tanti giocatori ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : Real Sociedad-Napoli, Gattuso: 'Rinnovo? Non mi piace la clausola, ma troveremo l’accordo' - sscalcionapoli1 : Europa League, il girone del Napoli: oggi la trasferta con la Real Sociedad alle 21.00 #RealSociedadNapoli #UEL… - ilnapolionline : Fabian Ruiz: 'La Real Sociedad? Grandi doti tecniche, come noi' - - sportli26181512 : Real Sociedad Napoli, le probabili formazioni: Confermatissimi Silva e Willian José tra i baschi, Gattuso invece ca… -