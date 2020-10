Real Sociedad-Napoli 0-1: Politano rilancia Gattuso (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gattuso incarta la Real Sociedad e consente al Napoli di rilanciarsi in classifica nel girone di Europa League . Il solito jolly da fuori pescato a Politano consente agli azzurri di sbancare San ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020)incarta lae consente aldirsi in classifica nel girone di Europa League . Il solito jolly da fuori pescato aconsente agli azzurri di sbancare San ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - SuperSportBlitz : #UEL – Goal Alert: Real Sociedad 0-1* Napoli *(Politano 55’) #SSFootball - toMMilanello : #UEL, i gironi delle italiane ?? gruppo A 4 Cluj 4 #Roma 1 Young Boys 1 Cska Sofia ?? gruppo F 6 AZ Alkmaar 3… - AndreaLazzer : RT @OptaPaolo: 34% - Il Napoli non vinceva un incontro in tutte le competizioni nonostante un possesso palla inferiore al 35% da gennaio 20… -