Real Sociedad Napoli 0-1 LIVE: Politano firma il vantaggio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Al Reale Seguros Stadium, la seconda giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/21 tra Real Sociedad e Napoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Reale Seguros Stadium, Real Sociedad e Napoli si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Real Sociedad Napoli 0-1 54′ Gol Politano – Sinistro potente di Politano deviato da Sagnan. Remiro beffato e vantaggio azzurro 46′ Inizia il secondo tempo 2 minuti di recupero 38′ Ospina a terra – Scontro tra Maksimovic e Ospina. Il colombiano resta a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ale Seguros Stadium, la seconda giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAle Seguros Stadium,si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 54′ Gol– Sinistro potente dideviato da Sagnan. Remiro beffato eazzurro 46′ Inizia il secondo tempo 2 minuti di recupero 38′ Ospina a terra – Scontro tra Maksimovic e Ospina. Il colombiano resta a ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SamQuame : RT @SuperSportBlitz: #UEL – Goal Alert: Real Sociedad 0-1* Napoli *(Politano 55’) #SSFootball - oniarsenal2 : RT @FBSkill: Arsenal vs Dundalk - thegreatceir : RT @TUDNMEX: ??EN VIVO | Matteo Politano adelanta al Napoli al minuto 55. - _billings_ : RT @SuperSportBlitz: #UEL – Goal Alert: Real Sociedad 0-1* Napoli *(Politano 55’) #SSFootball -