Real Sociedad-Napoli: 0-1. Decide un eurogoal di Politano. Ospina blinda il risultato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Napoli, dopo avere perso in casa contro l'AZ Alkmaar, affronta la Real Sociedad. Gli spagnoli sono al primo posto in Liga. Leggi su 90min (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il, dopo avere perso in casa contro l'AZ Alkmaar, affronta la. Gli spagnoli sono al primo posto in Liga.

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - SuperSportBlitz : #UEL – Goal Alert: Real Sociedad 0-1* Napoli *(Politano 55’) #SSFootball - sportli26181512 : Politano esalta il Napoli: colpo in casa Real Sociedad. Ma Insigne si fa male: Politano esalta il Napoli: colpo in… - Daniele0256 : *Real Sociedad Napoli 0-1* Osimhen stasera in conferenza: -