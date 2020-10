Real Sociedad – Napoli 0-1: a Gattuso basta Politano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Real Sociedad – Napoli, 0-1. Il Napoli trova la prima vittoria in questa edizione dell’Europa League grazie al gol di Politano. Il Napoli batte la Real Sociedad grazie al gol di Politano ad inizio secondo tempo. Partita di grande sofferenza per gli uomini di Gattuso, contro una squadra di grande livello che al momento è in cima alla Liga. Da segnalare l’infortunio, di natura muscolare, che ha fermato il capitano Insigne dopo appena 20′ dall’inizio della partita. Napoli che sale al secondo posto con 3 punti raggiungendo proprio gli spagnoli. Il Napoli si presenta con una squadra rimaneggiata ma porta a casa i 3 punti. Seconda giornata della fase a ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020), 0-1. Iltrova la prima vittoria in questa edizione dell’Europa League grazie al gol di. Ilbatte lagrazie al gol diad inizio secondo tempo. Partita di grande sofferenza per gli uomini di, contro una squadra di grande livello che al momento è in cima alla Liga. Da segnalare l’infortunio, di natura muscolare, che ha fermato il capitano Insigne dopo appena 20′ dall’inizio della partita.che sale al secondo posto con 3 punti raggiungendo proprio gli spagnoli. Ilsi presenta con una squadra rimaneggiata ma porta a casa i 3 punti. Seconda giornata della fase a ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - OptaPaolo : 34% - Il Napoli non vinceva un incontro in tutte le competizioni nonostante un possesso palla inferiore al 35% da g… - ContropiedeA : Primi tre punti degli azzurri in trasferta contro la Real Sociedad; nel finale rosso per Osimhen - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: 28 FOTO HD DAL CAMPO - Real Sociedad-Napoli, ecco le immagini dal terreno di gioco -