Real Madrid, Zidane a rischio? Allegri pronto all'avventura in Liga (Di giovedì 29 ottobre 2020) Situazione molto complicata in casa Real Madrid, che ha raccolto appena un punto dopo le prime due giornate di Champions League. I Blancos sembrano essere incredibilmente a rischio eliminazione, con la doppia sfida all'Inter che adesso riveste un ruolo capitale anche nel futuro del tecnico Zinedine Zidane. Intanto dalla Spagna arriva una voce clamorosa: Massimiliano Allegri si sarebbe infatti proposto alla dirigenza del Real. L'ex tecnico della Juventus vuole tornare ad essere protagonista e sarebbe pronto all'avventura in Liga. In Realtà però Allegri non sarebbe la prima scelta dei madrileni per un eventuale dopo-Zidane: il nome forte è infatti quello di Mauricio ...

