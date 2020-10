"Quell'arcivescovo è gay e pedofilo": spuntano i nuovi dossier falsi per i ricatti in Vaticano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Monsignor Peña Parra, il sostituto di Angelo Becciu che doveva mettere ordine nelle finanze della Chiesa, è finito al centro di un dossieraggio con informazioni inventate. E così lo hanno costretto ad affidarsi agli stessi uomini responsabili degli affari sballati di Londra«Una associazione a delinquere contro la Santa Sede»" L'ex cardinale Angelo Becciu è indagato" Il Vaticano parallelo: lo scandalo Becciu svela una diplomazia autonoma da Quella del Papa " Ecco perché il cardinale Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia" Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) Monsignor Peña Parra, il sostituto di Angelo Becciu che doveva mettere ordine nelle finanze della Chiesa,; finito al centro di unaggio con informazioni inventate. E così lo hanno costretto ad affidarsi agli stessi uomini responsabili degli affari sballati di Londra«Una associazione a delinquere contro la Santa Sede»" L'ex cardinale Angelo Becciu; indagato" Ilparallelo: lo scandalo Becciu svela una diplomazia autonoma daa del Papa " Ecco perché il cardinale Becciu si; dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le carte dello scandalo. E il Papa chiede pulizia"

