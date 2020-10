Quasi 200 positivi a Gela: il reparto di medicina riconverito in reparto Covid (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ditelo in Sicilia L'intero reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta) sarà trasformato in reparto Covid e accoglierà esclusivamente pazienti affetti dal virus Sars-Cov-... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ditelo in Sicilia L'interodidell'ospedale Vittorio Emanuele di(Caltanissetta) sarà trasformato ine accoglierà esclusivamente pazienti affetti dal virus Sars-Cov-...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 24.991 nuovi contagi (quasi 200.000 tamponi) e 205 morti - amnestyitalia : GRAZIE ?? #Bielorussia Oggi abbiamo consegnato quasi 200.000 firme, più di 23.000 delle quali raccolte in Italia, pe… - globalistIT : Quasi 200 positivi a Gela: il reparto di medicina riconverito in reparto Covid - fremo03893514 : RT @Mr_Ozymandias: Il 28 Ottobre abbiamo toccato quota quasi 200 mila tamponi, con 24.991 esiti positivi per Covid-19. Con una percentuale… - BambooBarbara : #Drittoerovescio il 200% in più di quello che hanno ottenuto ?? poiché la maggior parte non ha ottenuto niente, o qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 200 Covid-19, quasi 200 i ricoverati in sei ospedali del Vicentino. Due giorni fa erano 50 in meno L'Eco Vicentino Francia sotto attacco islamista. Perché Erdogan sfida Macron?

Nel giovedì nero di fine Ottobre, 3 attentati contro obiettivi francesi sono stati eseguiti da parte di terroristi fondamentalisti islamici: a Nizza, ad Avignone e a Gedda in Arabia Saudita. Tre ...

Quasi 200 positivi a Gela: il reparto di medicina riconverito in reparto Covid

"Con i soggetti positivi che sfiorano quota 200 - dicono il sindaco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo - ci stiamo preparando allo scenario peggiore, sperando che non si verifichi mai. Ci ...

Nel giovedì nero di fine Ottobre, 3 attentati contro obiettivi francesi sono stati eseguiti da parte di terroristi fondamentalisti islamici: a Nizza, ad Avignone e a Gedda in Arabia Saudita. Tre ..."Con i soggetti positivi che sfiorano quota 200 - dicono il sindaco e l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo - ci stiamo preparando allo scenario peggiore, sperando che non si verifichi mai. Ci ...