Quando la prima moglie non è in vacanza Su Netflix il capolavoro di Daphne du Maurier

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) «Mi piacerebbe affermare di aver scopertodudopo essere incappata in una copia ben fatta di uno dei suoi romanzi più oscuri in una libreria di seconda mano», dichiara sul Telegraph la scrittrice nigeriana Tammy Cohen. «La verità è che, come molte persone, sono arrivata a dutramite la televisione». Non c’è da stupirsi, quindi, che alcuni incontreranno il nome della scrittrice inglese soltanto ora che suè approdata una nuova versione di “Rebecca”, il suo romanzo più celebre già adattato per lo schermo da Alfred Hitchcok nel classico che valse al maestro della suspense il suo unico Oscar come miglior film. “Rebcecca”, da poco ripubblicato in Italia per Il Saggiatore, fece la sua ...