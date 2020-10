PS5 punta a vendere più di 100 milioni di console (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sony Interactive Entertainment ha già fissato il suo obiettivo di vendita per la sua nuova console PS5 poche settimane prima del lancio.Durante una conference call relativa al secondo trimestre dell'anno finanziario 2020, il chief financial officer Hiroki Totoki ha dichiarato (via FT) che Sony punta a vendere più di 7,6 milioni di unità nel corso dell'anno fiscale e più di 100 milioni di unità a lungo termine. Quest'ultimo traguardo, tuttavia, dovrebbe essere raggiunto da PS5 più velocemente di PS4, che ha impiegato quasi sei anni dopo il lancio del 2013.Sony sta scommettendo sull'aumento dell'interesse per i videogiochi a causa dei blocchi imposti dal COVID-19, che presumibilmente continueranno anche nei prossimi mesi. Il colosso giapponese crede che il boom ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sony Interactive Entertainment ha già fissato il suo obiettivo di vendita per la sua nuovaPS5 poche settimane prima del lancio.Durante una conference call relativa al secondo trimestre dell'anno finanziario 2020, il chief financial officer Hiroki Totoki ha dichiarato (via FT) che Sonypiù di 7,6di unità nel corso dell'anno fiscale e più di 100di unità a lungo termine. Quest'ultimo traguardo, tuttavia, dovrebbe essere raggiunto da PS5 più velocemente di PS4, che ha impiegato quasi sei anni dopo il lancio del 2013.Sony sta scommettendo sull'aumento dell'interesse per i videogiochi a causa dei blocchi imposti dal COVID-19, che presumibilmente continueranno anche nei prossimi mesi. Il colosso giapponese crede che il boom ...

Eurogamer_it : #PS5: #Sony ha come obiettivo di vendita 100 milioni di console piazzate a lungo termine. - HDblog : RT @HDblog: Sony punta a vendere 7 milioni di PS5 entro marzo. E PS4 chiude in bellezza - infoitscienza : Sony punta a vendere 7 milioni di PS5 entro marzo. E PS4 chiude in bellezza - Asgard_Hydra : PS5: Sony vuole vendere più di 100 milioni di console, ancora una volta - Asgard_Hydra : Sony punta a vendere 7 milioni di PS5 entro marzo. E PS4 chiude in bellezza -