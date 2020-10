Prurito anale | ecco cosa fare e cosa mangiare

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Redazione Ilè una sensazione piuttosto sgradevole e mal tollerata, che riconosce diverse cause d’origine; spesso è scatenato da processi morbosi locali o regionali, ma non mancano fattori sistemici o di natura puramente psicologica. Ilè una spiacevole condizione pseudo-patologica in cui viene percepita la necessità più o meno impellente di grattarsi. … Impronta Unika.