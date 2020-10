“Pronto Soccorso Sacco di Milano vuoto e zero ambulanze Covid”: il video della negazionista diventa virale, ma è falso per due motivi (Di giovedì 29 ottobre 2020) È diventato virale nelle ultime ore un video pubblicato sui social da una “negazionista” dell’emergenza coronavirus che vuole dimostrare come, a suo dire, il Pronto Soccorso dell’ospedale Sacco di Milano, uno dei centri di riferimento per i pazienti Covid sul territorio lombardo, sia in realtà deserto. La signora si fa riprendere prima all’esterno della struttura e poi all’interno per mostrare come, secondo lei, non vi sia alcun afflusso di ambulanze e malati Covid e, quindi, come medici e giornalisti stiano solo facendo “terrorismo“, termine utilizzato e abusato da chi la pensa come lei. Peccato però che il suo video sia falso e, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ètonelle ultime ore unpubblicato sui social da una “” dell’emergenza coronavirus che vuole dimostrare come, a suo dire, il Prontodell’ospedaledi, uno dei centri di riferimento per i pazienti Covid sul territorio lombardo, sia in realtà deserto. La signora si fa riprendere prima all’esternostruttura e poi all’interno per mostrare come, secondo lei, non vi sia alcun afflusso die malati Covid e, quindi, come medici e giornalisti stiano solo facendo “terrorismo“, termine utilizzato e abusato da chi la pensa come lei. Peccato però che il suosiae, come ...

beppesevergnini : Professor #Zangrillo, mi dispiace, ma le cose non stanno così. Questa la situazione nel Pronto Soccorso del suo osp… - matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro' - fabiocrivel : RT @azangrillo: Gentile Dott. Severgnini, Il prospetto da lei presentato fotografa la presenza di pazienti in Pronto Soccorso suddivisa per… - chiara4eyes : RT @maria_previtera: Ieri sono stata all'ospedale San Paolo di Milano per una visita. Non ho visto file di ambulanze, né code davanti al pr… -

